Am Sonntag, 10.12.23, gegen 23:30 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus im Kattrepel in Jever.

Jever (ots) - Nach ersten Erkenntnissen breitete sich der Brand zunächst im Erdgeschoss aus. Im Obergeschoss wurde eine Wohnung durch die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen und ist derzeit nicht bewohnbar.

Die freiwilligen Feuerwehren Jever und Cleverns brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Hausbewohner hatten sich zuvor eigenständig in Sicherheit gebracht. Es wurde niemand verletzt.

Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.