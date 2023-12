Am Montag, 04.12.23, in der Zeit zwischen 08:00 -17:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Amselweg in Schortens.

Schortens (ots) - Die Täterschaft verschaffte sich Zutritt in das Haus, indem sie ein rückwärtiges Fenster aufhebelten. Es wurde Bargeld entwendet. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise: Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.