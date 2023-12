Am 05.12.2023 gegen 21.30 Uhr wurde in der Kirchenstraße in Varel ein PKW, geführt durch einen 27-Jährigen aus Varel, aufgrund eines defekten Abblendlichtes angehalten und kontrolliert.

Varel (ots) - Bei dem Autofahrer konnten während der Kontrolle Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Deshalb wurde von den Beamten eine Blutentnahme angeordnet. In seinem PKW wurde zudem eine geringe Menge Cannabis gefunden. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde außerdem festgestellt, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.