Bereits am Sonntag, 10.12.23, gegen 19:45 Uhr, kam es an der Grabsteder Straße (L816) in Bockhorn zu einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem auf der Fahrbahn befindlichen weihnachtlichen Dekorationsartikel (Weihnachtspyramide).

Bockhorn (ots) - Nach bisheriger Einschätzung wurde die Pyramide vorsätzlich auf die Fahrbahn gelegt und möglicherweise im Vorfeld von einem Grundstück entwendet. Hinweise zu der Weihnachtspyramide oder sonstige sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bockhorn unter 04453-978620.