Im Rahmen einer kürzlich durchgeführten Wohnungsdurchsuchung in Wilhelmshaven wurden zwei Generatoren sichergestellt, bei denen der Verdacht besteht, dass sie aus einer Straftat stammen könnten.

Wilhelmshaven (ots) - Es handelt sich hierbei um einen Probuilder-Generator in der Farbe Schwarz und einen Generator in der Farbe Blau. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu einem rechtmäßigen Eigentümer bitte an die Polizei Wilhelmshaven unter 04421-9420.