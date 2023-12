Seit dem 12.12.23 wurde vorrangig in den sozialen Medien darüber berichtet, dass ein als Weihnachtsmann verkleideter Mann aus seinem Pkw heraus ein Kind in Varel angesprochen haben soll.

Varel (ots) - Die Verbreitung dieser Nachricht sorgte für große Unruhe.

Der gesuchte Weihnachtsmann hat nun am heutigen Vormittag Kontakt mit der Polizei in Varel aufgenommen. Es handelt sich um einen Ortsansässigen, der mit seinem Pkw zu diversen Auftritten als Weihnachtsmann in Kindergärten, Pflege-und Altenheime fährt. Es bestehen weiterhin keinerlei Anhaltspunkte für strafbares Verhalten.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei, Meldungen in Netzwerken jeglicher Art kritisch zu hinterfragen.