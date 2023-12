Am Sonntag, 10.12.2023, nach 10:45 Uhr, wurde ein schwarzer Opel Crossland vom Parkplatz eines Autohauses in der Ebkeriege entwendet.

Wilhelmshaven (ots) - Es handelte sich hierbei um ein zugelassenes Mietfahrzeug des Autohauses mit Wilhelmshavener Kennzeichen in einem Wert von ca. 25.000 Euro. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, die verdächtige Beobachtungen auf dem Autohausgelände gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib des Pkw geben können, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen.