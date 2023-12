Bereits zum zweiten Mal sind von einem Lagerplatz einer Firma in der Kreuzstraße Kupferrohre und Kabel entwendet worden.

Wilhelmshaven (ots) - Die Taten ereigneten sich in dem Zeitraum 08.12.-11.12.23 und 15.12.-17.12.23.

In beiden Fällen lösten die Täter die Ummantelung noch vor Ort und müssen sich deshalb vermutlich länger auf dem Firmengelände aufgehalten haben. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Wer Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen.