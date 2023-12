Unerlaubtes Entfernen vom Verkehrsunfallort; vorherige Entwendung eines PKW Varel - In den frühen Morgenstunden des 16.12.2023 stellten Beamte des PK Varel fest, dass in der Neuenweger Straße ein PKW, ein VW Golf mit einem Kurzzeitkennzeichen vom Verwaltungsbezirk Wilhelmshaven, verunfallt war.

Verantwortliche Personen konnten vor Ort nicht festgestellt werden.

Wenig später meldete der Fahrzeugeigentümer seinen PKW als entwendet, den er am Vorabend in der Haferkampstraße in Varel abgestellt hatte.

Als Tatzeitraum wird Freitag von 21:00 Uhr bis Samstag 07:30 Uhr deklariert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der hiesigen Dienststelle unter 04451/923-115 in Verbindung zu setzen.



Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Varel -

Am 16.12.2023, um 11:18 Uhr, ereignete sich auf der Oldenburger Straße ein Auffahrunfall unter Beteiligung zweier Personenkraftwagen. Ein 30-jähriger Mann aus Varel fuhr dem vor ihm verkehrsbedingt haltenden 63-jährigen, ebenfalls aus Varel stammenden, Mann auf.

Durch den Aufprall verletzten sich insgesamt drei Insassen. Ein fünfjähriges Kind wurde vorsorglich dem Vareler Krankenhaus zugeführt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 3000,00 Euro geschätzt.



Trunkenheit im Straßenverkehr



Varel -

Am 16.12.2023, um 06:35 Uhr, erhielten Beamte des PK Varel den Hinweis, dass ein 83-jähriger, der zuvor Gast in einer Lokalität in der Neumühlenstraße war, unter dem Einfluss alkoholischer Getränke einen PKW führte.

Der Verursacher wurde wenig später an dessen Wohnanschrift angetroffen und überprüft. Später wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,14 Promille festgestellt.

Die Weiterfahrt ist dem Mann untersagt worden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.