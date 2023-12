Fahren ohne Fahrerlaubnis Varel - Bereits in der Nacht zu Freitag, den 22.122023, gegen 02.15 Uhr, stellte eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariates Varel eine 18-jährige auf dem Parkplatz des Familamarktes fest, die dort mit ihrem Bekannten offensichtlich Fahrübungen mit einem Pkw durchgeführt hat.

Wilhelmshaven (ots) - Die 18-jährige ist jedoch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.



Brand eines Schaukastens



Varel -

Am 22.12.2023, gegen 19.50 Uhr, rückte die Feuerwehr Varel zu einem Brand in der Straße Schloßplatz aus. Ein Passant hat einen brennenden Schaukasten gemeldet, der direkt an einem Gebäude angebracht ist. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. In unmittelbarer Nähe wurden von den Beamten zum Teil gezündete Knallkörper festgestellt werden. Ein Gebäudeschaden ist dem Anschein nach nicht entstanden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451/9230, in Verbindung zu setzen.



Verkehrsunfallflucht



Zetel-

Am Samstag, den 23.12.2023, gegen 11.10 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße 22 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der beschädigte Pkw stand zum Unfallzeitpunkt auf einem längs zur Fahrbahn verlaufendem Parkstreifen. Dabei wurde der linke Außenspiegel beim Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

