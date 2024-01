Brand einer Doppelhaushälfte Varel - Am Silvesterabend geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Anbau einer Doppelhaushälfte an der Danziger Straße in Brand und griff auf das sich anschließende Wohnobjekt über.

Wilhelmshaven (ots) - Die 94-jährige Bewohnerin konnte das Haus eigenständig und glücklicherweise unverletzt verlassen. Ihre Wohnräume sind derzeit nicht bewohnbar. Im Verlauf der Brandausdehnung wurde auch die angrenzende Haushälfte leicht betroffen. Auch hier entstand glücklicherweise kein Personenschaden. Die dort wohnhafte Familie kann in Kürze ihre Wohnräume wieder beziehen. Die Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Varel sowie Borgstede-Winkelsheide waren mit den Löscharbeiten befasst. Den Feuerwehrkräften gelang es, weiteren Schaden abzuwenden. Die Sicherung des Objektes wurde durch Kräfte des Technischen Hilfswerkes - Ortsverband Varel gewährleistet. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Brandermittlungen dauern an.



Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Varel -

Am Silvesternachmittag ereignete sich im Bereich der Vareler Schleuse ein Verkehrsunfall bei welchem sich ein 43-jähriger Fußgänger aus Friesoythe leichte Verletzungen zuzog. Eine 55-jährige Frau aus Varel befuhr mit ihrem Pkw Ssangyong die Straße An der Schleuse und streifte dabei den Arm des Fußgängers, welcher dadurch Schmerzen erlitt. Nach kurzem Streitgespräch verließ die Unfallverursacherin den Ereignisort, ohne eine Klärung der Situation zu ermöglichen. Die Polizei Varel hat die Ermittlungen aufgenommen.



Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper



Zetel -

In der Silvesternacht warfen bislang unbekannte Täter einen Feuerwerkskörper in den Briefkasten eines Hauses in der Straße Quellental. Am Postkasten entstand Sachschaden.