Verkehrsunfall in Bockhorn Am Sonntag gegen 23.40 Uhr missachtete eine 33-Jährige Autofahrerin aus Sande beim Einfahren in die Kreuzung Grabsteder Straße / Bockhorner Straße die Vorfahrt einer auf der Bockhorner Straße von rechts kommenden 23jährigen Autofahrerin.

Bockhorn (ots) - Beide Fahrzeuge trafen sich im Kreuzungsbereich. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro. Die 33jährige Unfallverursacherin verletzte sich bei dem Unfall leicht.