Raubtaten Am 15.12.2023 kam es in der Kniprodestraße zu einem Übergriff auf ein 13-jähriges Kind.

Wilhelmshaven (ots) - Ein Jugendlicher soll auf offener Straße versucht haben, von dem Kind ein Handy zu erlangen. Dabei soll der Jugendlich mit einem Messer gedroht habe. Dabei sei der Jugendlich in Begleitung von zwei weiteren Jugendlichen gewesen sei. Diese hätten sich aber nicht an der Tat beteiligt. Das Kind konnte sich nach Hause flüchten und Anzeige erstatten. Es wurden keine Gegenstände erlangt. Die Ermittlungen dauern an.



Schon Donnerstagmittag kam es zu einer ähnlichen Tat in der Albrechtstraße. Dort sollen ebenfalls drei Jugendliche unter Vorhalt eines Messers ein Handy von einem 13-jährigen gefordert haben. Auch hier konnte das Opfer flüchten. Es wurde ein Strafverfahren eröffnet. Es wird geprüft, ob ein Zusammenhang zur vorgenannten Tat besteht.



Einbruchdiebstähle



Am Freitag wurde vier Einbruchdiebstähle und Versuchstaten aus Gartenlauben an der Jadeallee angezeigt. Es wurden Alkoholika entwendet.



Am Freitag wurde ein Einbruch in eine z.Z. unbewohnte Wohnung in der Peterstraße angezeigt. Der Tatzeitraum liegt wohl in der vergangenen Woche. Aus der Wohnung wurden zwei Fernseher und ein Laptop entwendet. Bislang liegen keine konkreten Täterhinweise vor.



In der Nacht zu Sonntag soll ein unbekannter Täter in einer Senioreneinrichtung in der Innenstadt Geld aus einem Portemonnaie entwendet haben. Es soll ein dreistelliger Geldbetrag aus einem Appartement fehlen. Aufbruchspuren wurden nicht gefunden. Die Ermittlungen dauern an.



Sachbeschädigungen



In der Nacht zu Samstag wurde der Reifen eines in der Hamburger Straße geparkten Pkw beschädigt. Täter habe offensichtlich einen spitzen Gegenstrand vor einem Reifen positioniert, so dass dieser beim Anfahren den Reifen durchstochen hat.

Auch in der Nakeler Straße und in der Oderstraße wurden ein Pkw-Reifen vermutlich in der Nacht zu Freitag mutwillig zerstört. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 04421/942-215 zu melden.



Trunkenheitsfahrt



Durch aufmerksame Zeugen wurde die Polizei am Samstagnachmittag auf einen offensichtlich alkoholisierten Transporterfahrer hingewiesen. Dieser war auf einem Supermarktparkplatz torkelnd zu seinem Fahrzeug gelaufen und dann losgefahren. Durch die alarmierte Polizei konnte das Fahrzeug in der Bismarckstraße angehalten werden. Ein Alkoholtest beim 33-jährigen Fahrer ergab 2,39 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutproben und die Einziehung eines ausländischen Führerscheins, der ohnehin nicht mehr gültig war. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.