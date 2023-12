Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Verkehr:

Wilhelmshaven (ots) - 26419 Schortens, Glatzer Straße, 02.12.2023, 05.20 Uhr

Ein 30-jähriger Mann befährt mit seinem Pkw die Glatzer Straße, kommt auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und landet schließlich in einer Hecke.

Im Rahmen der folgenden Verkehrsunfallaufnahme wird festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht.

Ein freiwillig durchgeführter Test ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 1,45 Promille. Dem Mann wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.



Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person:

26419 Schortens, Jeversche Straße, 01.12.2023, 12.26 Uhr

Eine 59-jährige Frau befährt mit ihrem Pkw die Jeversche Straße, aus Jever kommend, in Richtung Schortens. Als sie nach links in den Drosselweg abbiegen will und dafür verkehrsbedingt warten muss, erkennt ein nachfolgender 25-jähriger Mann die Situation zu spät und fährt auf das Fahrzeug der Frau auf.

Hierdurch wird die Frau leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht leichter Sachschaden.



Diebstahl:



Auf dem Jeverschen Weihnachtsmarkt am Alten Markt, mischen sich am Freitag auch Langfinger unter die Besucher. Die unbekannten Täter entwenden einem 74-jährigen Marktbesucher gegen 18.30 Uhr die Geldbörse aus der Jackentasche und entkommen anschließend unerkannt.



Fahren unter Drogenbeeinflussung:



Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit kontrollieren Polizeibeamte am 01.12.2023, gegen 23.56 Uhr in der Sylter Straße in Schortens einen Pkw.

Während der Kontrolle zeigt der 21-jährige Fahrzeugführer diverse Auffälligkeiten, die auf eine Beeinflussung durch Drogen hindeuten.

Bei einem durchgeführten Test bestätigt sich der Verdacht, so dass dem Mann eine Blutprobe entnommen wird.

Er muss nun mit einem Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld rechnen.



Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort:

26419 Schortens, Jeversche Landstraße, 01.12.2023, 23.10 Uhr

Ein zunächst unbekannter Pkw-Fahrer gerät nach links von der Fahrbahn ab und lenkt dabei stark nach rechts. Im Anschluss stößt er frontal mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw zusammen, der dadurch in eine Hausmauer geschoben wird. Der Mann entfernt sich unerlaubt vom Unfallort, kann jedoch im Nachgang ermittelt werden.. Es entstehen Sachschäden am geparkten Pkw und der Hausmauer.

Am folgenden Vormittag wird festgestellt, dass der Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit noch einen weiteren Verkehrsunfall mit Sachschaden, im Abfahrtsbereich der Bundesstraße 210, Jever-Ost verursacht hat.

Da es sich bei dem 49-jährigen Unfallverursacher um einen ausländischen Staatsbürger handelt, muss er eine Sicherheitsleistung erbringen.

Ein Strafverfahren wird eingeleitet.



Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort:

26452 Sande, Berliner Straße, 02.12.2023, 16.39 Uhr

Ein unbekannter Mann fährt mit seinem PKW-Anhänger-Gespann auf das Gelände einer Tankstelle. Hierbei verliert er vermutlich aufgrund von Winterglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt gegen eine auf dem Gelände befindliche Garage. Im Anschluss begutachtet der Mann den Schaden an seinem PKW und entfernt sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.