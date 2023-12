Am 15.12.2023, gegen 22:18 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Rosenstraße in Jever.

Jever (ots) - Die zwei männlichen Bewohner konnten sich über ein Fenster ins Freie retten und wurden mit einer Rauchgasintoxikation und Verbrennungen an den Händen ins Krankenhaus verbracht.

Die Löscharbeiten erfolgten durch die freiwilligen Feuerwehren Jever, Cleverns und Waddewarden und die anschließende Gebäudeabsicherung durch das THW.

Nach ersten Erkenntnissen breitete sich der Brand im Flur des Obergeschosses aus, brandursächlich könnte die Verwendung eines mit Gasflasche betriebenen Heizstrahlers sein. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

Das brandbetroffene Gebäude ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar und stark einsturzgefährdet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen sechsstelligen Bereich.

Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude oder eine Gefahr für weitere Personen war zu keinem Zeitpunkt gegeben.