Diebstahl im Klinikum In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden im Klinikum mehrere manipulierte Türschlösser festgestellt.

Wilhelmshaven (ots) - In einem der dahinter befindlichen Räume wurde ein Schrank durchwühlt. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht ermittelt werden.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.



Räuberische Erpressung



Am Samstagnachmittag, gegen 17.10 Uhr, wurde das 18 jährige Opfer von zwei Jugendlichen damit bedroht, dass man, wenn es weglaufen sollte, auf ihn schießen wird. Anschließend wurde von dem Opfer Geld erpresst. Anschließend mu8sste das Opfer dann noch weiteres Geld von einem Bargeldautomaten abheben und den Tätern aushändigen. Ein Täter (15 Jahre alt) ist bislang namentlich bekannt.