Am Donnerstagnachmittag, 30.11.23, erschien ein 52-Jähriger in der Dienststelle in Varel, um einen Verkehrsunfall anzuzeigen.

Bei der Anzeigenaufnahme fiel den Beamten auf, dass der 52-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Da er mit seinem Pkw zur Wache gefahren war, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,52 Promille. Es wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.