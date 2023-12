In Zusammenarbeit mit dem Präventionsbeauftragten der Polizei Varel, Polizeihauptkommissar Eugen Schnettler, übergeben in diesem Jahr der Vorstand des Round-Table sowie die Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde Sicherheitswarnwesten an alle neu eingeschulten Erstklässlerinnen und Erstklässler.

Varel (ots) - Insgesamt wurden vom Vorstand des Round-Table 300 Sicherheitswarnwesten angeschafft, so dass jedes Kind eine eigene Weste erhält.

Auch die Erstklässlerinnen und Erstklässler der Klasse 1 c der Grundschule am Schloßplatz freuten sich über ihre Warnwesten (FOTO).

"Eine Sicherheitswarnweste kann in der dunklen Jahreszeit lebensrettend sein", sagt Polizeihauptkommissar Eugen Schnettler. "Die Kinder werden von anderen Verkehrsteilnehmern deutlich besser wahrgenommen."

"Diese Aktion ist uns eine Herzensangelegenheit!", ergänzen Jan Karußeit vom Round-Table und Rainer Schönborn von der Verkehrswacht Varel Friesische Wehde.

Die Warnwesten wurden in den letzten Wochen an alle Grundschulen im Bereich Varel und der Friesischen Wehde für die Verkehrssicherheit verteilt.