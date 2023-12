Am Freitag, 22.12.23, gegen 16:45 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein die Peterstraße in östliche Richtung befahrender weißer Pkw Mercedes-Benz stieß in Höhe der Uhlandstraße mit einem einbiegenden roten Pkw VW Golf neuerer Bauart zusammen.

Wilhelmshaven (ots) - Der Fahrzeugführer des VW Golf hupte zwar kurz, setzte dann jedoch seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Mercedes-Benz wurde am Heck linksseitig beschädigt. Die Polizei Wilhelmshaven bittet den Fahrzeugführer des VW Golf sowie etwaige Zeugen, sich unter 04421-9420 zu melden.