Am Mittwoch, 27.12.23, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger aus Varel mit seinem Pkw den Büppeler Weg.

Varel (ots) - In Höhe der Straße Am Bäker verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn und prallte er gegen einen Zaun. Der 19-Jährige wurde mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt.