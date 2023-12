Am Dienstag, 05.12.23, gegen 16:25 Uhr, kam es in der Oldenburger Straße in Schortens zu einer Kollision zwischen einem Kraftfahrzeug und einem Pfau.

Schortens (ots) - Der Fahrer des Kraftfahrzeuges setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Tier zu kümmern. Der Pfau erlitt durch den Zusammenstoß einen Flügelbruch.

Der Fahrer sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Jever unter 04461-74490 zu melden.