Am Montag, 18.12.23, gegen 13:45 Uhr, befuhr eine 34-Jährige mit ihrem E-Scooter die Weserstraße am rechten Fahrbahnrand in östliche Richtung.

Wilhelmshaven (ots) - In Höhe der Zufahrt zum Parkplatz eines Lebensmittelmarktes und eines Cafés wurde sie von einem schwarzen oder dunkelblauen Pkw mit Wilhelmshavener Kennzeichen überholt und touchiert. Die 34-Jährige stürzte nach rechts auf den Gehweg und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, die Angaben zum Verursacherfahrzeug geben können, sich unter 04421-9420 zu melden.