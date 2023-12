Am Montag, 18.12.23, gegen 22:45 Uhr, stellten Beamte des PK Varel während einer Kontrolle eines Pkw in der Grabsteder Straße in Bockhorn fest, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug abgelaufen war.

Bockhorn (ots) - Die Kennzeichen wurden entstempelt und gegen den Fahrzeugführer- und halter Strafverfahren eingeleitet.