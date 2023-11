1. 25-Jähriger mit Schlägen und Tritten attackiert, Wiesbaden-Erbenheim, Köpenicker Straße, 26.11.2023, 03.30 Uhr, (pl)Im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Köpenicker Straße in Erbenheim wurde in der Nacht zum Sonntag ein 25-jähriger Mann von drei mit Sturmhauben maskierten Männern attackiert.

Wiesbaden (ots) - Das Trio passte den Geschädigten gegen 03.30 Uhr vor dem Wohnhaus ab und attackierte diesen mit Schlägen sowie Tritten. Nach dem Angriff, bei welchem auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen sein soll, ergriffen die Täter mit einem hellen Kleinwagen in Richtung der Straße "Am Hochfeld" die Flucht. Der 25-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Vorfall, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.



2. Von hinten angegriffen und verletzt,



Mainz-Kostheim, Berberichstraße,

28.11.2023, 23.30 Uhr,



(pl)Am späten Dienstagabend wurde ein 22-jähriger Mann im Bereich der Berberichstraße in Mainz-Kostheim von hinten angegriffen und verletzt. Der 22-Jährige hielt sich gegen 23.30 Uhr im Bereich eines Glascontainers auf, als er plötzlich einen Knall gehört und anschließend Schmerzen im Kopfbereich verspürt habe. Wahrgenommen habe er eine dunkel gekleidete Person und eine Schreckschusswaffe. Der Geschädigte wurde aufgrund seiner Kopfverletzung ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.



3. Ertappter Ladendieb wird handgreiflich,

Wiesbaden-Nordenstadt, Ostring,

29.11.2023, 21.00 Uhr,



(pl)Ein 31-jähriger Ladendieb hat am Mittwochabend die Ladendetektivin eines Einkaufsmarktes im Ostring in Nordenstadt angegriffen und mit Pfefferspray besprüht. Der 31-Jährige wurde gegen 21.00 Uhr von der Detektivin dabei beobachtet, wie er ohne zu bezahlen mit mehreren Artikeln den Markt verlassen wollte. Als die Mitarbeiterin den Dieb zur Rede stellen und aufhalten wollte, wurde sie von diesem attackiert und im weiteren Verlauf mit Pfefferspray besprüht. Mit Unterstützung eines zur Hilfe eilenden Zeugens gelang es, den rabiaten Ladendieb bis zum Eintreffen der verständigten Polizeistreife festzuhalten. Der 31-Jährige muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.



4. Betrüger versprechen hohen Gewinn,



Wiesbaden,

28.11.2023 bis 29.11.2023,



(pl)Eine Frau aus Wiesbaden ist in den vergangenen Tagen Betrügern aufgesessen, welche mit einem falschen Gewinnversprechen Geld ergaunerten. Der Geschädigten wurde am Dienstag telefonisch die Geschichte eines angeblichen Geldgewinnes aufgetischt. Um jedoch an den vermeintlichen Gewinn zu gelangen, müsse sie Gutscheinkarten besorgen und die entsprechenden Codes telefonisch übermitteln. Den Gewinn vor Augen kam das Opfer dieser Aufforderung nach und erkannte erst im Nachgang, dass sie nichts gewonnen, sondern stattdessen verloren hat.

Betrüger versuchen immer wieder, mit der "Gewinnmasche" an Geld zu kommen. Lassen Sie sich auf solche Spielereien nicht ein. Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinnes an Bedingungen geknüpft ist. Leisten Sie keinerlei Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne, denn ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals von einer Vorauszahlung abhängig machen! Und eines ist sowieso klar: Wer nicht bei einem Gewinnspiel mitgespielt hat, kann auch nicht gewinnen!



5. Mehrere geparkte Autos mutwillig beschädigt,

Mainz-Kostheim, Uthmannstraße,

28.11.2023, 16.00 Uhr bis 29.11.2023, 11.00 Uhr,



(pl)Im Bereich der Uthmannstraße in Mainz-Kostheim waren in der Nacht zum Mittwoch Vandalen zugange. Unbekannte beschädigten die Außenspiegel von vier geparkten Fahrzeugen und zerkratzen darüber hinaus noch ein weiteres Auto. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.



6. Verletzte bei Auffahrunfall,



Wiesbaden-Biebrich, Kasteler Straße,

29.11.2023, 17.30 Uhr,



(pl)Am Mittwochnachmittag kam es auf der Kasteler Straße in Biebrich zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen. Ein 30-jähriger Autofahrer war gegen 17.30 Uhr mit seinem BMW von der Mainzer Straße kommend auf der Kasteler Straße in Richtung Äppelallee unterwegs. Als die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge, ein VW Touran und ein Ford Focus, auf Höhe des Sportplatzes verkehrsbedingt abbremsten, fuhr der 30-Jährige auf das Heck des VW auf. Dieser wurde dann durch die Wucht des Aufpralls noch auf den Ford aufgeschoben. Bei der Kollision erlitten der Unfallverursacher und eine im Touran sitzende Mitfahrerin leichte Verletzungen und wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Kasteler Straße in Richtung Äppelallee nicht befahrbar.