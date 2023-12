1. Alkoholisierter Mann pöbelt Passanten an, Wiesbaden, Burgstraße, Wilhelmstraße, 05.12.2023, 18.10 Uhr, (pl)Ein alkoholisierter 37-jähriger Mann hat am Dienstagabend in der Innenstadt randaliert und Passanten angepöbelt.

Wiesbaden (ots) - Der Polizei wurde um kurz nach 18.00 Uhr mitgeteilt, dass ein Mann in der Burgstraße laut herumschreien und auf Gegenstände einschlagen würde. Eine Polizeistreife fuhr daraufhin vor Ort und konnte den beschriebenen Mann in der Wilhelmstraße antreffen. Der 37-Jährige verhielt sich auch in Anwesenheit der Polizeikräfte weiter aggressiv, so dass er gefesselt und zur Verhinderung von Straftaten über Nacht in Gewahrsam genommen wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille.



2. Schockanrufe gescheitert,



Wiesbaden,

05.12.2023,



(pl)Die Polizei warnt regelmäßig vor Betrügern, die bei älteren Menschen mit einem "Schockanruf" Bargeld erbeuten wollen. Am Dienstag versuchten es die Betrüger bei mehreren Personen aus Wiesbaden, scheiterten jedoch in den bislang bekanntgewordenen Fällen. Die Geschädigten erhielten im Laufe des Tages jeweils einen Anruf, in welchem geschildert wurde, dass ein enges Familienmitglied oder aber eine Freundin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nur die Zahlung einer höheren Kaution eine Haft verhindern könne. Die Angerufenen gingen der Lügengeschichte glücklicherweise nicht auf den Leim und verständigten die Polizei.



Bei den "Schockanrufen" erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck - es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend die 110. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.



3. Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet,

Wiesbaden, Hasengartenstraße,

06.12.2023, 01.45 Uhr,



(pl)In der Nacht zum Mittwoch hat ein alkoholisierter Autofahrer in der Hasengartenstraße eine Unfallflucht begangen und hierbei drei geparkte Autos beschädigt. Die Unfallflucht wurde der Polizei gegen 01.45 Uhr von Zeugen gemeldet. Ein Fahrzeug war gegen drei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge gekracht und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der mutmaßliche Fahrer, ein 29-jähriger Wiesbadener, angetroffen werden. Ein bei dem 29-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Er wurde daraufhin zwecks Durchführung einer Blutentnahme zum Polizeirevier gebracht und sein Führerschein sichergestellt.



4. Fußgänger bei Zusammenstoß mit Auto verletzt,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring,

05.12.2023, 17.30 Uhr,



(pl)Ein 44-jähriger Fußgänger wurde am Dienstagnachmittag im Kaiser-Friedrich-Ring beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Der Fußgänger überquerte gegen 17.30 Uhr im Bereich der Kreuzung zur Schiersteiner Straße die Fahrbahn, als er von dem Pkw eines 54-jährigen Autofahrers erfasst wurde. Hierbei erlitt der 44-Jährige Verletzungen aufgrund derer er in ein Krankenhaus gebracht wurde.