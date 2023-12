1. Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, Wiesbaden, Kirchgasse, 28.12.2023, 00.35 Uhr, (pl)In der Nacht zum Donnerstag kam es in der Kirchgasse zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Wiesbaden (ots) - Drei 33, 35 und 40 Jahre alte Männer waren gegen 00.35 Uhr in der Kirchgasse unterwegs, als sie mit einer Gruppe von vier Männern in Streit gerieten. Es entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, bei welcher wohl unter anderem auch ein Reizstoff und ein unbekannter spitzer Gegenstand zum Einsatz kamen. Während der 35-Jährige durch das Reizgas leicht verletzt wurde, musste der 40-Jährige aufgrund einer Schnittverletzung zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Quartett konnte von den verständigten Polizeikräften nicht mehr angetroffen werden. Hierbei soll es sich um vier etwa 18-23 Jahre alte Männer mit dunklen Jacken und einem "südländischen" Erscheinungsbild gehandelt haben. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen zu den Beteiligten, den Hintergründen sowie dem Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.



2. Einbruch in leerstehendes Gebäude - Festnahme,

Wiesbaden-Bierstadt, Aukammallee,

28.12.2023, 01.00 Uhr,



(pl)In der Aukammallee in Bierstadt wurde in der Nacht zum Donnerstag ein leerstehendes Gebäude von drei Einbrechern heimgesucht. Das Trio drang gegen 01.00 Uhr in das ehemalige Hotel ein und ergriff beim Eintreffen der verständigten Polizeikräfte die Flucht. Den Streifen gelang es jedoch, zwei 17 und 18 Jahre alte Tatverdächtige festzunehmen, welche Einbruchwerkzeuge mit sich führten. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.



3. Einbrecher zugange - in drei Fällen an Türen gescheitert,

Wiesbaden,

26.12.2023 bis 27.12.2023,



(pl)Am Dienstag und am Mittwoch wurden bei der Polizei erneut Einbrüche und Einbruchsversuche zur Anzeige gebracht. Die Täter scheiterten in der Kirchgasse, der Freseniusstraße und der Adelheidstraße an den Türen von drei angegangenen Wohnobjekten und ergriffen jeweils unverrichteter Dinge die Flucht. Bei einem weiteren Einbruchsversuch in der Freseniusstraße gelang es Unbekannten in eine Wohnung einzudringen und diese nach Wertsachen zu durchsuchen. Über das mögliche Diebesgut ist noch nichts bekannt. Ein zweiter Wohnungseinbruch ereignete sich in der Schumannstraße. Hier entwendeten die Täter diverse aufgefundene Wertgegenstände. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.