1. Baumaschinen und Gerätschaften aus Rohbau gestohlen, Wiesbaden, Königsteiner Straße, 29.11.2023, 08.00 Uhr bis 14.12.2023, 14.45 Uhr, (pl)In der Königsteiner Straße waren in den vergangenen zwei Wochen Diebe in einem Rohbau zugange.

Wiesbaden (ots) - Die Täter betraten den Keller und entwendeten hieraus diverse Baumaschinen sowie weitere Gerätschaften. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.



2. Gartenhütte aufgebrochen,



Wiesbaden-Rambach, Am Eselspfad,

12.12.2023, 14.00 Uhr bis 14.12.2023, 09.45 Uhr,



(pl)Auf einem Gartengrundstück im Bereich der Straße "Am Eselspfad" in Rambach brachen unbekannte Täter zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen in eine Gartenhütte ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Hütte, durchsuchten diese nach Diebesgut und ergriffen dann mit diversen Wertgegenständen unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.



3. Wohnung von Einbrechern heimgesucht,



Wiesbaden, Johann-Sebastian-Bach-Straße,

14.12.2023, 18.40 Uhr bis 19.00 Uhr,



(pl)Am frühen Donnerstagabend wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße eine Erdgeschosswohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Bewohnerin kehrte zwischen 18.40 Uhr und 19.00 Uhr nach Hause zurück, als sie aus dem Inneren ihrer Wohnung Geräusche vernahm. Nachdem sie dann die Tür aufgeschlossen hatte, war niemand mehr in der Wohnung, jedoch standen ein Fenster sowie die Balkontür offen. Unbekannte waren offensichtlich zuvor in die Räumlichkeiten eingedrungen und hatten dann bei der Rückkehr der Geschädigten die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.



4. Einbruch in Kindertagesstätte,



Wiesbaden, Karl-Arnold-Straße,

14.12.2023, 19.00 Uhr,



(pl)Unbekannte sind am Donnerstagabend in eine Kindertagesstätte in der Karl-Arnold-Straße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich gegen 19.00 Uhr Zutritt zu den Räumlichkeiten, lösten hier jedoch den Alarm aus und ergriffen daraufhin die Flucht. Über mögliches Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.



5. Politisch motivierte Sachbeschädigung,

Wiesbaden-Biebrich, Am Schloßpark,

Freitag, 01.12.2023 bis Mittwoch, 13.12.2023, 11:00 Uhr



(mv)Unbekannte besprühten im Zeitraum zwischen Freitag, dem 01.12.2023 und Mittwoch, dem 13.12.2023 die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Schloßpark" in Wiesbaden-Biebrich mit roter und grüner Sprühfarbe. Die Schmierereien nehmen Bezug auf den Nahost-Konflikt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 in Verbindung zu setzen.



6. Kind angefahren und verletzt,



Wiesbaden, Dotzheimer Straße

Donnerstag, 14.12.2023, 08:00 Uhr



(mv)Donnerstagmorgen wurde auf der Dotzheimer Straße in Wiesbaden gegen 08:00 Uhr ein Kind von einem Auto erfasst und verletzt. Eine 28-jährige Wiesbadenerin befuhr mit ihrem Opel die Dotzheimer Straße stadteinwärts und erfasste in Höhe einer Bushaltestelle einen 10-jährigen Jungen aus Wiesbaden, der zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn querte. Dieser wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht, wo er zur weiteren Beobachtung aufgenommen wurde. Ein Fahrstreifen der Dotzheimer Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Feuerwehr gesperrt. Der Verkehr wurde mit Unterstützung der Verkehrspolizei zum Teil umgeleitet. Am Fahrzeug der Wiesbadenerin entstand kein Schaden.



7. Erheblich alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring / Berliner Straße,

Donnerstag, 14.12.2023, 23:15 Uhr



(mv)Donnerstagnacht war ein alkoholisierter Fahrzeugführer zunächst einem LKW aufgefahren und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet, bevor er durch Beamte des 2. Polizeireviers in Wiesbaden gestoppt werden konnte. Gegen 23:15 Uhr fuhr ein 31-jähriger Wiesbadener an der Kreuzung Kaiser-Friedrich-Ring / Berliner Straße mit seinem Citroen an einer Ampel auf einen wartenden Abschleppwagen auf und beschädigte diesen. In seinem Fahrzeug befanden sich zwei Mitfahrer. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Autofahrer mit seinem PKW von der Unfallstelle und wurde durch den Fahrer des Abschlepp-LKW bis zum Eintreffen der Polizeibeamten verfolgt. Die Streife konnte den Unfallverursacher schließlich in Mainz-Kastel stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von fast 3 Promille. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde der Mann festgenommen und auf das 2. Polizeirevier gebracht. Neben der Anzeige wegen Fahrerflucht musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Im Anschluss an die Maßnahmen durfte er das Polizeirevier wieder verlassen.