(am) Seit Freitag, den 22.12.2023 wird der 91 Jahre alte Egon Niederhöfer aus Wiesbaden vermisst.

Wiesbaden (ots) - Zuletzt wurde er um 20:00 Uhr an der Wohnanschrift gesehen und ist seidem unbekannten Aufenthalts.



Herr Niederhöfer ist 177 cm groß, hat eine schlanke Figur und graue Haare mit Geheimratsecken. Er ist Brillenträger und vermutlich mit einer grünen Fleecejacke und einer Cordhose bekleidet.



Aufgrund seines Gesundheitszustandes kann eine Gefahr für den Vermissten nicht ausgeschlossen werden. Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg. Hinweise auf den Aufenthaltsort liegen nicht vor.



Wer die Person gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich an das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.