Wiesbaden, Dambachtal, Mittwoch, 13.12.2023, 18:00 Uhr, (thi) Am Mittwochabend kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Dambachtal.

Wiesbaden (ots) - Der Täter wurde jedoch von einem Anwohner ertappt und verletzte diesen um zu flüchten.



Nach Angaben des 67-jährigen Geschädigten wurde er gegen 18:00 Uhr durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Auf der Suche nach der Ursache des Lärmes stieß er auf einen Eindringling. Der unbekannte Täter schlug unvermittelt auf den 67-Jährigen ein, wodurch dieser verletzt wurde, und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Einbrecher drang zuvor gewaltsam in die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses im Dambachtal ein. Der Senior musste auf Grund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet. Der Unbekannte wird als männlich, von muskulöser Statur und circa 1,90 bis 2 Meter groß beschrieben. Er soll dunkel bekleidet gewesen sein.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 0 entgegen.