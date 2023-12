1. Scheibe eingeschlagen - Gegenstände entwendet, Wiesbaden, Bleichstraße, Samstag, 30.12.2023, 01:05 Uhr, (js) Am frühen Samstagmorgen wurde durch eine weibliche Täterin die Scheibe eines Kiosks eingeschlagen und diverse Gegenstände aus der Auslage entwendet.

Wiesbaden (ots) - Beim Versuch zu flüchten, wurde die Frau vom Mitarbeiter des Kiosks festgehalten.

Eine 28-jährige aus dem Donnersbergkreis (Rheinland-Pfalz) schlug mit einer mitgeführten Flasche eine Glasscheibe ein und entnahm Gegenstände. Dies bemerkte der Mitarbeiter des Kiosks und konnte die Dame bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festhalten.

Die 28-jährige wurde festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.



2. Pfefferspray eingesetzt,



Wiesbaden, Wagemannstraße,

Samstag, 30.12.2023, 00:30 Uhr,

(js) Am Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr kam es in der Wagemannstraße zu einer Auseinandersetzung, bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde.

Gegen halb eins geriet der 23-jährige Geschädigte mit einer bislang unbekannten Person in einen zunächst verbalen Streit. Dieser mündete in eine körperliche Auseinandersetzung, bei welcher von dem Unbekannten auch Pfefferspray gegen den 23-jährigen Wiesbadener eingesetzt wurde. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt.

Der Täter wurde als 20 - 25 Jahre, 1,75 m groß, bekleidet mit einer dunkeln Jacke beschrieben. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise auf die Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der 0611/345-2140 in Verbindung zu setzen.



3. Durch Feuerwerkskörper verletzt,



Wiesbaden, Bahnhofsplatz,

Samstag, 30.12.2023, 20:45 Uhr,

(js) Am Samstagabend wurde eine Passantin durch einen Feuerwerkskörper leicht verletzt, als sie über den Bahnhofsvorplatz lief.

Die 37-jährige Geschädigte aus dem Rhein-Lahn-Kreis befand sich zu Fuß auf dem Bahnhofsplatz, als vermutlich vom Dach eines Einkaufszentrums ein Feuerwerkskörper nach unten geworfen wurde. Diesen bekam die Geschädigte an den Fuß, wodurch sie sich leicht verletzte, aber nicht ärztlich behandelt werden musste.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der 0611/345-2140 zu melden.



4. Einbrüche,



Wiesbaden, Verdistraße / Schöne Aussicht,

Freitag, 29.12.2023, 18:15 Uhr bis Samstag, 30.12.2023, 16:00 Uhr,

(js) Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag kam es im Wiesbadener Nordosten zu zwei weiteren bislang bekannt gewordenen Einbrüchen.

In der Verdistraße wurde am Freitagabend die kurzzeitige Abwesenheit der Eigentümer ausgenutzt, um in eine Wohnung einzubrechen. Der oder die bislang unbekannten Täter drangen zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr in eine Wohnung ein und erbeuteten Bargeld, nachdem die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht wurde. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt.

In der Straße Schöne Aussicht wurde am Samstagnachmittag von einem unbekannten Täter eine Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses angegangen. Der Täter drang zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr in die Wohnung ein, durchsuchte sie, entwendete aber nach jetzigem Stand keine Wertgegenstände. In diesem Zusammenhang fiel eine männliche Person auf, die als 1,80 m groß, mit dunklen kurzen Haaren, bekleidet mit einer Jeansjacke sowie eine Jeans, beschrieben wurde. Die Person führte eine schwarze Laptoptasche mit sich.

In beiden Fällen ermittelt die Wiesbadener Kriminalpolizei und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter 0611/345-0 zu melden.



5. Einbruch in Bäckerei



Wiesbaden, Erbenheim, Berliner Straße,

Sonntag, 31.12.2023, 03:25 Uhr,

(js) Zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Berliner Straße kam es am frühen Silvestermorgen.

Gegen kurz vor halb Vier drangen die bislang unbekannten Täter in das Gewerbeobjekt ein, nachdem sie zuvor die Glasscheibe einer Außentür aufgebrochen haben und entwendeten diverse Gegenstände. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Auch in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei und nimmt Hinweise unter der 0611/345-0 entgegen.