(akl) Am Mittwochabend kam es im Rahmen einer Sportveranstaltung in der Halle am Platz der deutschen Einheit zu Böllerwürfen und Abbrennen von Pyrotechnik.

Wiesbaden (ots) - Im Bereich der Schwalbacher Straße und der Bleichstraße wurden gegen 19.10 Uhr aus einer großen Gruppe anreisender Personen heraus Böller und Signalfackeln gezündet. Daraufhin kann es zum Einsatz starker Polizeikräfte. Ein Polizeibeamter wurde durch einen Böllerwurf leicht verletzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Während des Einsatzes kam es mehrfach zu Verkehrsbehinderungen.