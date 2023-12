Raub+++Unfallflucht+++Körperverletzung+++Pkw angegangen

Wiesbaden (ots) - 1. Bargeld geraubt,



Wiesbaden, Bahnhofsplatz,

Samstag, 02.12.2023, 16:10 Uhr



(js) Am Samstagnachmittag wurde einem 18-jährigen Bargeld geraubt, nachdem er zuvor von einem bislang unbekannten Täter auf eine Zigarette angesprochen wurde.

Der 18-jährige aus dem Kreis Mainz-Bingen befand sich gegen 16:00 Uhr mit einem Bekannten auf dem Bahnhofsplatz, als er von einer männlichen Person nach einer Zigarette gefragt wurde. Nachdem der Geschädigte dies verneinte, ergriff der Täter den Arm des Geschädigten und forderte Bargeld. Der nun eingeschüchterte 18-jährige wollte dem Täter dann auch Geld geben. Der Täter wiederum nahm jetzt die Geldbörse des Geschädigten und entnahm daraus das darin befindliche Geld und flüchtete im Anschluss. Er wurde als etwa 20 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, mit dunklen lockigen kurzen Haaren und mit einem Bart im Mund-Kinn-Bereich beschrieben. Er soll eine südländische Erscheinung gehabt haben und sei mit einer schwarzen Jacke mit Fell, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen bekleidet gewesen. Weiterhin führte der Täter einen Rucksack mit sich.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Wiesbadener Polizei unter der 0611/345-0 in Verbindung.



2. Poller umgefahren und geflüchtet,



Wiesbaden, Bahnhofsplatz / Kaiser-Friedrich-Ring,

Samstag, 02.12.2023, 23:30



(js) Am Samstagabend wurde der Polizei durch Zeugen mitgeteilt, dass ein Pkw mehrere Poller am Bahnhofsvorplatz umgefahren habe und der Fahrzeugführer dann geflüchtet sei.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr ein Pkw Ford mit rumänischer Zulassung den Kaiser-Friedrich-Ring in Richtung Mainzer Straße. In Höhe eines Parkhauses verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den Ford und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass drei dort stehende Metallpoller umgefahren wurden. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Mainzer Straße fort. Sein Kennzeichen verlor er hierbei an der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Pkw nicht unerheblich beschädigt in der Mainzer Straße festgestellt werden. Der Fahrzeugführer, ein 23-jähriger rumänischer Staatsbürger, konnte im Pkw angetroffen werden. Der Grund für seine Flucht war schnell ersichtlich. Der Fahrer wies bei der Kontrolle einen Alkoholwert von über 2,6 Promille auf. Dies hatte neben dem eingeleiteten Strafverfahren eine Blutentnahme zur Folge.

Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen, sich unter der 0611/345-0 zu melden.



3. Körperverletzung,



Wiesbaden, Bahnhofsplatz,

Samstag, 02.12.2023, 22:45 Uhr



(js) Am Samstagabend kam es am Bahnhofsplatz nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zu einer Körperverletzung.

Gegen 22:45 Uhr befand sich eine 32-jährige aus dem Rheingau-Taunus-Kreis mit ihrem gleichaltrigen Freund am Bahnhofsplatz, als sie mit drei bislang unbekannten Personen in Streit gerieten. Im Zuge dessen wurde die 32-jährige zu Boden gestoßen und ihr Freund durch die Täter geschlagen. Die beiden Geschädigten wurden hierdurch beide leicht verletzt, mussten aber nicht medizinisch erstversorgt werden.

Zu den Tätern kann lediglich gesagt werden, dass sie alle männlich waren, ein osteuropäisches Erscheinungsbild hatten und russisch sprachen.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der 0611/345-2140 zu melden.



4. Scheibe von Pkw eingeschlagen,



Wiesbaden, Anne-Frank-Straße,

Samstag, 02.12.2023, zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr



(js) Am Samstagnachmittag wurde bei einem in der Anne-Frank-Straße abgestellten Pkw eine Scheibe eingeschlagen, aber vermutlich nichts aus dem Fahrzeug entwendet.

Bislang unbekannte Täter schlugen die Scheibe eines abgestellten VW Tiguan ein und flüchteten unerkannt. Der Geschädigte konnte den Tatzeitraum zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr eingrenzen. Ob aus dem Fahrzeug etwas entwendet wurde, konnte abschließend noch nicht geklärt werden.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der 0611/345-0.