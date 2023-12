1. Unfall mit Personenschaden, Wiesbaden-Delkenheim, L3028, Fahrtrichtung Delkenheim, Montag, 25.12.2023, 20:25 Uhr, (kk)Am Montagabend kam es auf der L3028, Fahrtrichtung Delkenheim, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger und ein 68-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurden.

Wiesbaden (ots) - Der Schaden beläuft sich derzeit auf knapp 55.000 Euro. Zeugenangaben zufolge sei der 68-jährige Tiguan-Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis in einer Rechtskurve, aus bislang ungeklärter Ursache, auf die Gegenfahrbahn geraten. Hier sei dieser mit dem entgegenkommenden 26-jährigen Skoda-Fahrer aus dem Main-Taunus-Kreis frontal zusammengestoßen. Die Unfallbeteiligten wurden mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in umliegenden Krankenhäuser gebracht. Da sich Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, wurde bei dem Unfallverursacher eine Blutentnahme durchgeführt sowie dessen Führerschein sichergestellt. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden ein Unfallsachverständiger zum Einsatz. Die L3028 war infolge des Unfalls in beide Fahrtrichtungen bis zum 26.12.2023, etwa 02:00 Uhr, voll gesperrt.



2. Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet,



Wiesbaden, Stadtgebiet,

Samstag, 23.12.2023 bis Montag, 25.12.2023,



(js) Im Zeitraum zwischen Samstag und dem 1. Weihnachtsfeiertag kam es im Wiesbadener Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen.

Zwischen Samstag und Montag brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Kapellenstraße ein. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Wohnungsinhaber und stiegen in das Objekt ein. Ob letztendlich etwas entwendet wurde, konnte abschließend noch nicht gesagt werden.

Am Montagnachmittag, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr brach eine unbekannte Person in eine Wohnung in der Robert-Koch-Straße ein, indem sie ein Fenster aufhebelte und so in die Räumlichkeiten gelang. Der Mann wurde scheinbar bei der Tatausführung gestört und flüchtete unerkannt. Er wurde als dunkel gekleidet mit einer dunklen Mütze beschrieben. Auch in diesem Fall steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde.

Ebenfalls am Montag, zwischen 15:00 Uhr und 21:30 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster an einer Terrasse einer Wohnung in der Abeggstraße auf und gelangten so in die Wohnung. Hier wurden Bargeld sowie diverse Schmuckgegenstände entwendet.

In der Gluckstraße scheiterten Einbrecher am Montagnachmittag bei dem Versuch ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem die Täter über den Gartenbereich zu dem Anwesen kamen, schlug der Einbruchsversuch fehl. Mutmaßlich wurden die Täter auch hier bei der Tatausführung gestört.

In allen Fällen ermittelt die Wiesbadener Kriminalpolizei und bittet Personen, die Hinweise geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der 0611/345-0 zu melden.



3. Pkw aufgebrochen,



Wiesbaden, Biebrich, Am Schlosspark,

Sonntag, 24.12.2023, 21:00 Uhr bis Montag, 25.12.2023, 17:00 Uhr,



(js) Zwischen Heiligabend und dem 1. Weihnachtsfeiertag wurde in ein Am Schlosspark abgestelltes Fahrzeug eingebrochen und aus dem Innenraum Gegenstände entwendet.

Der Geschädigte stellte seinen schwarzen VW Polo an Heiligabend gegen 21:00 Uhr in der Straße Am Schlosspark ab und stellte am nächsten Tag fest, dass eine Seitenscheibe des Polo eingeschlagen wurde und aus dem Fahrzeug Wertgegenstände entwendet wurden.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der 0611/345-0 zu melden.