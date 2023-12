Mainz-Kastel, Boelckestraße/Ernst-Galonske-Straße Freitag, 22. Dezember 2023, 18:58 Uhr

Wiesbaden (ots) - Am frühen Freitagabend kam es an der Kreuzung Boelckestraße und Ernst-Galonske-Straße in Mainz-Kastel zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen.



Der 42 Jahre alte Fahrer eines Hyundai fuhr aus Richtung Erbenheim in Richtung Mainz-Kastel, überquerte zwei Fahrstreifen und wollte im letzten Moment nach rechts in die Ernst-Galonske-Straße abbiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr er über eine dortige Verkehrsinsel und prallte frontal in einen an der Ampel wartenden Dacia. Durch die Krafteinwirkung wurden noch zwei weitere PKW beschädigt.



Der Beifahrer des Dacia sowie der Fahrer des dahinterstehenden Toyota erlitten Verletzungen und wurden mit Rettungsfahrzeugen in Wiesbadener Krankenhäuser verbracht.



Der Unfallverursacher aus Wiesbaden-Biebrich stand unter dem Einfluss von Alkohol und wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille.



Die Ernst-Galonske-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für rund 90 Minuten gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen durch die Sperrung.