1. Personengruppe mit Pfefferspray angegriffen, Wiesbaden, Bärenstraße, Sonntag, 10.12.2023, 02:55 Uhr,

Wiesbaden (ots) - (ad)In Wiesbaden wurde in der Bärenstraße eine Gruppe von vier Personen mit einem Pfefferspray angegriffen.



Die vier Geschädigten befanden sich gegen 02:55 Uhr in der Fußgängerzone in der Bärenstraße. Plötzlich begegneten sie einer Gruppe von 5-6 Jugendlichen. Aus der Gruppe heraus soll einer der Jugendlichen Pfefferspray in Richtung der vier Personen gesprüht haben. Zudem seien mehrere Personen handgreiflich geworden. Zwischenzeitlich habe sich die Auseinandersetzung in Richtung der Langgasse verschoben. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.



Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zu der Körperverletzung unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.



2. Mann wird mit Glasflasche geschlagen,

Wiesbaden, Marktstraße,

Sonntag, 10.12.2023, 03:05 Uhr,



(ad)Am frühen Sonntagmorgen schlug eine bislang unbekannte Person einem 38-jährigen Mann mit einer Glasflasche gegen den Kopf.



Der Geschädigte bemerkte gegen 03:05 Uhr in der Marktstraße in Wiesbaden eine Streitigkeit zwischen einem jungen Paar. Bei seinem Versuch die Streitigkeit zu schlichten, soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem männlichen Part gekommen sein. Im Rahmen der Streitigkeiten soll er den Schlichtenden mit einer Glasflasche angegriffen haben. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt dabei Verletzungen am Kopf sowie an der Hand. Der unbekannte Täter konnte als männlich, etwa 20-23 Jahre alt, ca. 188cm groß, mit dunklen Haaren und dünner Statur beschrieben werden. Zudem soll er eine weiße Basecap getragen haben.



Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zu der Körperverletzung unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.



3. Kind an Bushaltestelle bedroht,



Wiesbaden, Waldstraße,

Freitag, 08.12.2023, 11:30 Uhr,



(ad)In der Waldstraße wurde am Freitagmittag ein Kind von einem unbekannten Mann an einer Bushaltestelle bedroht.



Die 8-Jährige befand sich gegen 11:30 Uhr auf dem Heimweg in Höhe der Bushaltestelle "Wiesbaden-Biebrich Diesterweg". Dort soll die unbekannte männliche Person das Mädchen verbal bedroht haben. Der Täter habe das Kind im Anschluss über die Heinrich-v.-Brentano-Straße bis zu der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses verfolgt. Die Mutter des Kindes erstattete anschließend eine Strafanzeige bei der Polizei. Der Unbekannte konnte als männlich, etwa 60 Jahre alt, mit dicker Statur, grauen Haare und einem faltigen Gesicht beschrieben werde. Er soll zudem ein "südländisches" Erscheinungsbild gehabt haben. Des Weiteren soll er eine schwarze eckige Brille, ein kariertes Hemd mit rot-grauen Streifen, eine graue Hose mit Trägern und eine Kappe getragen haben.



Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zu der Bedrohung unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.



4. Betrunken Unfall auf Autobahn verursacht,

Wiesbaden, Bundesautobahn 66,

Freitag, 08.12.2023, 23:45 Uhr,



(wie) Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Verkehrsunfall auf der A 66 bei Wiesbaden verursacht. Der 31-Jährige war mit einem Peugeot auf der A 66 von Frankfurt kommend in Richtung Rüdesheim unterwegs. Als er an der Anschlussstelle Erbenheim in Richtung Mz-Kastel abbiegen wollte, kam er aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Ausfahrtsschild. Bei der Unfallaufnahme zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,7 Promille an, weshalb die Beamten den Fahrer festnahmen und seinen Führerschein sicherstellten. Der 31-Jährige musste die Streife mit zur Dienststelle begleiten, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Anschließend wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Peugeot musste abgeschleppt werden, die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 13.000 EUR.