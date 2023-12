1.Raub in Wohnung - hochwertige Uhren entwendet,

Wiesbaden (ots) - Wiesbaden, Adelheidstraße,

Mittwoch, 20.12.2023, 08:38 Uhr



(he)Heute Morgen kam es in der Adelheidstraße in Wiesbaden zu einem schweren Raub, bei dem die Täter mehrere hochwertige Uhren aus einer Wohnung erbeuteten.

Den ersten Ermittlungen zufolge klingelten zwei Männer gegen 08:40 Uhr an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses. Nachdem der 58-jährige Bewohner geöffnet hatte, wurden er und seine Reinigungskraft mit Pfefferspray besprüht und gefesselt. Nun verlangten die eine Schusswaffe mitführenden Täter die Herausgabe mehrerer in einem Tresor aufbewahrter Uhren, um anschließend mit dem Diebesgut zu flüchten.

Die zwei Täter in der Wohnung werden als 20-30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß beschrieben. Sie sollen mit dunklen "Outdoor-Hosen" bekleidet gewesen sein. Einer habe nach Auskunft des Geschädigten eine "Schutzweste", der andere eine gelbe Warnweste getragen.

Mutmaßlich flüchteten die Täter in einem dunklen BMW vom Tatort. Dieser wurde von einem dritten Mann, ebenfalls 20-30 Jahre alt, mit dunklen, etwas längeren Haaren und einem dunklen Bart gefahren. Die drei Täter werden als "südländisch aussehend" beschrieben.

Zur Spurensicherung und Sachverhaltsaufnahme waren Spezialisten der Wiesbadener Kriminalpolizei vor Ort. Bezüglich des Fluchtfahrzeuges wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Diese verliefen bis dato ergebnislos.

Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.



2. Ladendieb verletzt Mitarbeiter und flüchtet unerkannt,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Lili,

Dienstag, 19.12.2023, 15:05 Uhr



(jn)Am Dienstagnachmittag ist in der Innenstadt ein Ladendetektiv von einem flüchtenden Ladendieb verletzt worden. Um kurz nach 15:05 Uhr war der 40 bis 50 Jahre alte, etwa 1,60 bis 1,70 Meter große Mann dem Mitarbeiter im "Lili" aufgefallen, da sich dieser mehrere Süßigkeiten in die Tasche gesteckt und ohne zu bezahlen den Kassenbereich verlassen hatte. Der 38-jährige Mitarbeiter verfolgte den Dieb und sprach ihn am Bahnhofsplatz an. Daraufhin zog dieser ein Pfefferspray hervor, besprühte den Geschädigten hiermit und flüchtete in Richtung der Bahnhofstraße. Der 38-Jährige musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Er beschrieb den Täter als afghanisch aussehend und schwarz bekleidet. Zudem soll er eine graue Basecap sowie einen Rucksack getragen haben und eine gelbe Tüte mit sich geführt haben.



Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2140.



3. Einbrecher nehmen Katze mit,



Wiesbaden, Kastel, Castellumstraße,

Dienstag, 19.12.2023, 08:30 Uhr bis 17:05 Uhr



(jn)In Kastel ist am Dienstag eine Katze bei einem Wohnungseinbruch gestohlen worden. Zwischen 08:30 Uhr und 17:05 Uhr hebelten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Wohnungstür in der Castellumstraße auf und entwendeten die Katze sowie die dazugehörige Transportbox. Bei dem Vierbeiner handelt es sich um eine "Britisch Kurzhaar". Hinweise auf die Täter gibt es bis dato nicht.



Zeuginnen oder Zeugen, die am Dienstag eine Person mit einer entsprechenden Transportbox gesehen haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0.



4. Radfahrer bei Unfall verletzt,



Wiesbaden, Biebrich, Biebricher Allee, Theodor-Heuss-Ring,

Dienstag, 19.12.2023, 19:35 Uhr



(jn)Am Dienstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer und ein Autofahrer beteiligt waren. Der Unfallaufnahme zufolge befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Ford Mustang um 19:35 Uhr die Biebricher Allee in Fahrtrichtung Biebrich und bog nach links auf den Theodor-Heuss-Ring ein. Hierbei übersah der 22-Jährige einen entgegenkommenden 41-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem Fahrradweg unterwegs war. In der Folge kollidierten die beiden im Kreuzungsbereich, wobei der Radler stürzte und sich leichtere Verletzungen zuzog. Er wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An dem Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



5. Vorfahrt missachtet - Autofahrer verletzt, 25.000 Euro Schaden,

Wiesbaden, Klarenthal, Carl-von-Ossietzky-Straße,

Dienstag, 19.12.2023, 19:35 Uhr



(jn)Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Klarenthal ist ein 21-jähriger Autofahrer verletzt worden, beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Um 19:35 Uhr beabsichtigte der 42-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinters von einem Parkplatz auf die Carl-von-Ossietzky-Straße zu fahren. Hierbei übersah der Mann den von links kommenden Renault eines 21-Jährigen, der in Richtung der Carl-von-Linde-Straße unterwegs war. Infolge des Aufpralles der beiden Fahrzeuge verlor der 21-Jährige die Kontrolle über sein Auto und fuhr gegen ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel. Er musste zwecks weiterer Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Darüber hinaus entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.