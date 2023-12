Bagger und Radlader beschädigt Im Bereich eines Parkplatzes an der Straße An der Kleinbahn haben Unbekannte in der Zeit zwischen dem 1. und 4.

Winsen (ots) - Dezember einen Radlader und einen Gleisbagger beschädigt. Die Täter warfen mehrere Steine durch die Scheiben der beiden Fahrzeuge, wodurch im Inneren ein Sachschaden von rund 10.000 EUR entstand.



Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 entgegen.



Buchholz - Beim Einscheren aufgefahren



Ein 34-jähriger Busfahrer hat am Montag, 4.12.2023, gegen 7:40 Uhr, einen Verkehrsunfall auf dem Steinbecker Mühlenweg verursacht. Der Mann war im Begriff an einem geparkten PKW vorbeizufahren. Hierbei kam ihm ein Radfahrer entgegen, weswegen der 34-Jährige noch vor dem PKW wieder nach rechts einscherte und bremste. Aufgrund der Fahrbahnglätte brachte er den Bus jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den abgestellten Nissan auf. Dieser wurde noch auf einen davor stehenden Mercedes geschoben. Dieser wiederum touchierte noch einen davor stehenden Ford.



Ein 14-jähriger Insasse des Busses wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An den vier Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 EUR.



Winsen - Radfahrerin stürzte



Eine 29-jährige Frau hat sich am Montag, 4.12.2023 bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 16:40 Uhr auf dem Kiebitzweg unterwegs. In der Einmündung zur Hoopter Straße stürzte sie auf der glatten Fahrbahn und fiel zu Boden. Ein Zeuge, der gerade mit seinem PKW an der Stelle vorbeikam, hielt an und alarmierte den Rettungsdienst. Die Frau kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.



Seevetal - Mit Pkw überschlagen



Glück im Unglück hatte ein 21-jähriger, der am 4.12.2023, gegen 19:20 Uhr, mit seinem Pkw auf der Henry-Henschen-Allee unterwegs war. In Fahrtrichtung Am Schützenplatz kam der Pkw in einer Rechtskurve auf der winterglatten Fahrbahn nach links ab, überschlug sich und blieb mit der Dachseite auf einem angrenzenden Feld liegen. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Der Pkw wurde abgeschleppt.



