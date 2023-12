Einbrüche in Schulgebäude In der Nacht zu Dienstag, 19.12.2023, sind Diebe in zwei Schulgebäude eingebrochen.

Seevetal (ots) - In Emmelndorf hebelten die Täter ein Fenster der Grundschule an der Gartenstraße auf und gelangten so in das Gebäude. Die Täter bahnten sich durch mehrere verschlossene Türen einen Weg in den Verwaltungstrakt und entwendeten schließlich etwas Münzgeld. Der Sachschaden wird auf mindestens 4000 EUR geschätzt.



In Hittfeld traf es die IGS an der Straße Peperdieckshöhe. Auch hier gelangten die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude. Sie erbeuteten ein Wertgelass. In diesem Fall wird der Sachschaden auf etwa 3000 EUR geschätzt.



Auch in Tostedt waren in der Nacht Diebe an einer Schule an der Schützenstraße aktiv. Allerdings schafften sie es dort nicht, ein Fenster aufzuhebeln. Es blieb bei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.



Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den drei Taten und sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Schulen aufgefallen sind. Hinweise, bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.



Salzhausen - Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen



Eine 74-jährige Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 19.12.2023, verletzt worden. Gegen 16:35 Uhr hatte der 81-jährige Fahrer eines VW einen Parkplatz an der Bahnhofstraße verlassen, um nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Sie wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.



Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04172 986610 bei der Polizei in Salzhausen zu melden.



Winsen - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht



In der Bahnhofstraße kam es in der Nacht zum 18.12.2023 zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei ist ein geparkter weißer Twingo durch ein unbekanntes Fahrzeug an der Fahrertür massiv eingedrückt worden. Der Schaden wird auf rund 5000 EUR geschätzt.



Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 10:00 Uhr. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.



Kontakt für Medienanfragen:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell