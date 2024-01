Ingewahrsamnahme nach häuslicher Gewalt Am späten Nachmittag des 1. Januar 2024 haben Polizeibeamte eins 42-Jährigen in Gewahrsam genommen.

Winsen (ots) - Der Mann war kurz zuvor aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen worden, nachdem es zwischen ihm und seiner Ehefrau zu Streitigkeiten gekommen war, bei denen er die Frau leicht verletzt haben soll. Gegen den Mann wurden Strafverfahren eingeleitet, eine Wegweisung nach dem Gewaltschutzgesetz für sieben Tage ausgesprochen.



Nachdem der 42-Jährige zunächst die Wohnung verlassen hatte, tauchte er kurze Zeit später wieder vor der Wohnungstür auf. Daraufhin wurde er von den Beamten für den Rest des Tages in Gewahrsam genommen.



Winsen - Postsendungen nach Sachbeschädigung sichergestellt



In der Silvesternacht haben Unbekannte am Bahnhofsplatz und in der Straße Hoopter Elbdeich zwei Postbriefkästen durch das Hineinstecken von Feuerwerkskörpern beschädigt. Dabei sind zahlreiche Briefe auf die Straße geschleudert worden. Die Polizei hat die Postsendungen sichergestellt und Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.



Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 zu melden.



