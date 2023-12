Lenkrad gestohlen In der Zeit zwischen dem 08.

Hollenstedt (ots) - und 10.12.2023 haben sich Diebe an einem AMG Mercedes zu schaffen gemacht. Der Wagen stand in der Gewerbestraße.

In der fraglichen Zeit schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und öffneten hierdurch das Fahrzeug. Anschließend bauten Sie das Lenkrad aus. Der Gesamtschaden wird auf rund 3000 EUR geschätzt.



Buchholz/Holm - Altkleidercontainer in Brand gesetzt



Am Sonntag, 10.12.2023, gegen 4:30 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Straße Buchholzer Berg gerufen. Dort brannte der Inhalt eines Altkleidercontainers. Die Feuerwehr lösche die Flammen ab. Die Polizei vermutet eine vorsätzliche Inbrandsetzung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.



Winsen - Zusammenstoß beim Linksabbiegen



Ein 30-jähriger Mann hat am Sonntag, 10.12.2023, einen Verkehrsunfall auf der Osttangente verursacht. Der Mann wollte gegen 15:30 Uhr mit seinem Skoda nach links in die Max-Planck-Straße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines ihm entgegenkommenden 22-jährigen Mannes. Der Skodafahrer prallte mit dem Corsa des 22-Jährigen zusammen und schob diese noch gegen den schon stehenden Nissan eines 40-jährigen. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.



