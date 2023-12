Müllcontainer in Brand gesetzt An einer Schulsporthalle am Sprötzer Weg bemerkte ein Zeuge am Montag, 11.12.2023, gegen 23:50 Uhr Feuerschein im Bereich eines Müllcontainerplatzes und alarmierte die Feuerwehr.

Buchholz (ots) - Bei deren Eintreffen brannten 20 nebeneinander abgestellte Müllcontainer bereits in voller Ausdehnung. Durch die Flammen wurde die Fassade der angrenzenden Schulsporthalle beschädigt. Auch Fenster gingen dabei zu Bruch.



Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 20.000 EUR. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer an den Müllcontainern vorsätzlich gelegt wurde. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.



Marxen - Tageswohnungseinbruch



Am Montag, 11.12.2023, in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr, kam es in der Straße Uhlenbergfeld zu einem Tageswohnungseinbruch. Die Täterschaft brach eine Terrassentür auf und durchsuchte anschließend mehrere Räume. ob sie dabei Beute machte, ist noch unklar. Allein der Sachschaden wird auf rund 2000 EUR geschätzt.



Buchholz - Erneut PKW-Aufbrüche



Am Montag, 11.12.2023, gegen 3:20 Uhr, brachen Unbekannte einen BMW auf, der im Taubenweg an der Straße geparkt war. Die Täter öffneten hierzu gewaltsam die Fahrertür und bauten anschließend zahlreiche Teile aus dem Cockpit aus.



Im Habichtweg wurde am Montagvormittag der Aufbruch eines E-Klasse Mercedes festgestellt. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 9. Dezember, 14 Uhr und Montag, 10:30 Uhr. Bei diesem Fahrzeug schlugen die Täter eine Scheibe ein, um in den Wagen zu gelangen. Anschließend bauten sie das Lenkrad sowie das Multimedia-System aus und entwendeten es mitsamt der Sommerräder, die neben dem Fahrzeug lagen.



Die Schadenshöhe liegt im fünfstelligen Euro Bereich. Zusammenhänge zwischen beiden Tatorten werden geprüft. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.



Rosengarten/A261 - Vollsperrung nach Auffahrunfall



Ein 32-jähriger Mann hat am Montag, 11.12.2023, einen Unfall auf der A261 in Fahrtrichtung Hamburg verursacht. Der Mann war gegen 14:30 Uhr nahezu ungebremst auf einen auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Warnanhänger aufgefahren. Mit diesem war eine Tagesbaustelle abgesichert worden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger in den davor angekuppelten LKW geschoben. In diesem Fahrzeug befanden sich glücklicherweise keine Mitarbeiter mehr.



Der 32-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An den beiden LKW sowie dem Anhänger entstand erheblicher Sachschaden. Insgesamt schätzt die Polizei die Schadenshöhe auf rund 130.000 EUR.



Für die Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Hamburg bis circa 19 Uhr voll gesperrt werden. Hierdurch entstand ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge.



