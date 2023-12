Seit Samstag, 16.12.2023, sucht die Polizei nach dem 58-jährigen Jürgen Meyer aus Tangendorf, nachdem Angehörige ihn vermisst gemeldet hatten.

Tangendorf (ots) - Umfangreiche Suchmaßnahmen im Umfeld der Wohnanschrift, auch unter Zuhilfenahme von Personenspürhunden, führten bislang nicht zum Erfolg.



Die Polizei schließt mittlerweile nicht aus, dass Herr Meyer zu Fuß unterwegs ist und sich möglicherweise in hilfloser Lage befindet oder die Orientierung verloren und sich einen Unterschlupf gesucht hat. Deswegen bittet sie die Bevölkerung um Unterstützung.



Jürgen Meyer ist ca. 1,90m groß, von schlanker Statur, trägt kurzes dunkelblondes Haar und Brille. Er trägt eine dunkelblaue Jeans, einen schwarzen Pullover und braune Schuhe. Ein Foto ist der Pressemeldung angefügt.



Zeugen, denen Herr Meyer möglicherweise beim Spazierengehen in den weitläufigen Wald- und Wiesenlagen um Tangendorf herum aufgefallen ist, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise an die Polizei Winsen, Telefon 04171 7960 oder jede andere Polizeidienststelle.



