LK Harburg - Einbrüche in Wohnhäuser Am Freitag kam es in der Zeit von 11.00 Uhr bis 19.20 Uhr in der Straße "Marquardtsweg" in Seevetal zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

LK Harburg (ots) - Dabei konnten die Täter mit Diebesgut unerkannt flüchten.



Ebenfalls am Freitag kam es in der Zeit von 15.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Straße "Kolhof" in Buchholz i.d.N. zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Auch hier konnten die Täter nach der Tat unerkannt flüchten.



Durch beide Taten kam es zu Schäden über mehrere tausend Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im oben genannten Tatzeitraum werden zu beiden Taten durch die Polizei Buchholz telefonisch unter 04181-2850 entgegengenommen.



LK Harburg - Trunkenheitsfahrten



Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Buchholz gegen 14.55 Uhr einen PKW in der "Wohlesbosteler Straße" in Hollenstedt. Dabei konnten bei dem 53-jährigen Fahrzeugführer eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Noch vor Ort wurde der Führerschein des Fahrzeugführers beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, zudem wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



Am frühen Samstagmorgen gegen 02.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Seevetal einen 23-jährigen Fahrzeugführer in der Glüsinger Straße in Seevetal/Meckelfeld. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss gefahren ist. Eine Blutprobe wurde genommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Darüber hinaus war der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.



Am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Buchholz in der "Buxtehuder Straße" in Moisburg einen PKW. Bei dem 25-jährigen Fahrzeugführer konnten Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol und Drogen erlangt werden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet sowie die Weiterfahrt untersagt.



BAB 1 - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss



Am späten Samstagabend kam es gegen 23.39 Uhr auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Hittfeld und Dibbersen zu einem Verkehrsunfall eines 42-jährigen Fahrzeugführers, welcher mit seinem PKW alleinbeteiligt ins Schleudern geriet und mit Schutzplanken kollidierte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 45.000EUR. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Unfalls unter Alkoholeinfluss.



Die Polizeiinspektion Harburg wünscht friedliche Feiertage und "Frohe Weihnachten".



