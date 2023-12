Buchholz - Einbruch in Tankstelle Am frühen Montagmorgen traten unbekannte Täter die Schiebetür der Jet-Tankstelle in der Bremer Straße ein, um sich anschließend mit Spitzhacke und Vorschlaghammer an einem Wertgelass zu schaffen zu machen.

Landkreis Harburg (ots) - Durch die ausgelöste Alarmanlage brachen die Täter ihre Tat ab und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.



Handeloh - Diebstahl aus PKW



Am Montagmittag kam es in Handeloh, Am Büsenbach, zu einem Diebstahl aus einem dort abgestellten PKW. Die Täterschaft entwendete eine im Fahrzeug belassene Handtasche samt Inhalt. Unmittelbar nach dem Diebstahl wurde die in der Handtasche befindliche Kreditkarte an verschiedenen Geldautomaten genutzt und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro abgehoben.



Seevetal - versuchter Wohnungseinbruch



Am Montagabend kurz vor Mitternacht versuchten Unbekannte das Kellerfenster eines Einfamilienhauses im Hasenwinkel aufzuhebeln. Das Objekt wurde nicht betreten und die weitere Tatausführung abgebrochen.



Buchholz - versuchter Wohnungseinbruch



Im Zeitraum vom 22.12. bis 26.12. warfen Unbekannte das Fenster eines Einfamilienhauses im Flurweg ein. Aus bislang unbekannten Gründen wurde auch dieses Objekt nicht betreten und die Tat abgebrochen.



Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeuges nimmt die Polizei in Buchholz unter 04181-2850 entgegen.



