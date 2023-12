Am Dienstag, 12.12.2023, in der Zeit von 14 bis 20 Uhr, führte die Polizei in beiden Fahrtrichtungen der B3 stationäre Verkehrskontrollen durch.

Neu Wulmstorf/Elstorf (ots) - Insgesamt 40 Beamtinnen und Beamte verschiedener Dienststellen waren im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Gewerbeaufsicht der Landkreise Harburg und Stade.



Im Laufe des Nachmittags wurden 262 Fahrzeuge und 297 Personen kontrolliert. Gegen fünf Fahrzeugführer wurden Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Drei Fahrer werden sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.



Bei einem Mann stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Fischwilderei vorlag. Ein telefonisch hinzugerufener Freund konnte die 2.200 Euro Geldstrafe vor Ort entrichten und den Mann so vor der Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt bewahren.



Insgesamt 32 Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden bei den Kontrollen ebenfalls festgestellt und entsprechend geahndet.



