Tödlicher Verkehrsunfall Auf der Harburger Straße (K 86) kam es am Donnerstag, 21.12.2023, gegen 16:15 Uhr, zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Stelle (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte eine 81-jährige Frau mit ihrem Pedelec auf dem Gehweg, unmittelbar am Fahrbahnrand, gestanden und war vermutlich im Begriff, die Fahrbahn zu überqueren. Als ein 55-jähriger Mann mit seinem LKW die Stelle passierte, geriet die Frau ins Straucheln und stürzte auf die Fahrbahn. Sie wurde von dem unmittelbar vorbeifahrenden LKW erfasst und tödlich verletzt.



Nicht ausgeschlossen ist, dass die Frau durch eine Windböe ins Straucheln geraten war. Zum Unfallzeitpunkt herrschte sehr stürmisches Wetter.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft war ein Gutachter vor Ort, um sich ein Bild von der Spurenlage zu machen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K 86 zwischen den Einmündungen Deependahl und Bergstraße voll gesperrt werden.



Seevetal /Meckelfeld - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr



Heute, 22.12.2023, gegen 0:35 Uhr, wurde der Polizei eine ölverschmierte Fahrbahn auf der Seevetalstraße gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass Unbekannte zwei 5 l Kanister mit Restöl auf die Fahrbahn geworfen hatten. Durch einen Pkw, der im Dunkeln über die Kanister gefahren war, verteilte sich das Öl über die gesamte Straße. Sie musste voll gesperrt werden. Eine Spezialfirma wurde beauftragt, um die Asphaltdecke wieder zu reinigen. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.



Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.



Tostedt - Randalierer vor der Polizeistation



Heute, 22.12.2023, gegen 0:50 Uhr, melde den Anwohner eine männliche Person, die vor der Polizeistation randaliert. Eine Streifenwagenbesatzung traf noch vor Ort auf einen 42 Jahre alten amtsbekannten Mann. Er war stark alkoholisiert und hatte an einer E-Ladesäule oberflächlich Schaden angerichtet. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt.



Kontakt für Medienanfragen:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell