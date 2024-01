Wohnungseinbruch In der Zeit zwischen dem 1.1.2024, 11 Uhr und dem 2.1., 13:30 Uhr kam es in der Straße Wennern zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Seevetal/Glüsingen (ots) - Hierbei brachen die Täter eine rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Sie erbeuteten Schmuck.



Buchholz - Tageswohnungseinbruch



Im Lohbergenweg sind Unbekannte am 2.1.2024 ebenfalls in ein Einfamilienhaus eingebrochen. In der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr hebelten sie ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Haus. Alle Räume wurden durchsucht. Die Schadenshöhe ist noch unklar.



In beiden Fällen nimmt der Zentrale Kriminaldienst Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.



Seevetal/A7 - Unfall nach Vollbremsung



Ein 48-jähriger Mann hat am Dienstag, 2.1.2024 einen Verkehrsunfall auf der Fahrbahn in Richtung Hannover verursacht. Gegen 12:40 Uhr erkannte der Mann im Bereich des Horster Dreiecks eine Geschwindigkeitsmessanlage in der Tempo 80 km/h-Zone und bremste sein Fahrzeug stark ab. Durch die Vollbremsung verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Der Kleinbus drehte sich und prallte gegen die Außenschutzplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.



Der 48-jährige blieb unverletzt. Die Geschwindigkeitsmessung hatte er trotz der Vollbremsung noch ausgelöst.



Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Buchholz - Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen



Am 02.01.2024 kam es am Bahnhof Buchholz zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 18-jährigen Mannes. Ein 20-Jähriger wurde als Beschuldigter festgestellt.



Die Ermittlungen dazu hat die Bundespolizeiinspektion Bremen übernommen. Weitere Details und ein Zeugenaufruf sind in der Pressemitteilung der Bundespolizei zu finden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5684552.



