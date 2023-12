In der Nacht von Freitag, den 01.12.2023 auf Samstag, den 02.12.2023 wurden durch bislang unbekannte Täter auf der Strecke zwischen den Ortslagen Marpingen und Berschweiler 15 Leitpfosten um getreten.

L 133 zwischen Marpingen und Berschweiler (ots) - Des Weiteren beschädigten sie einen Verteilerkasten der Telekom.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de



