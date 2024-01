Zwischen Sonntag, 31.12.23, und Montag, 01.01.2024, 13.00 Uhr, wurde in eine Pizzeria in der Straße "Zum Schwimmbad" eingebrochen.

Freisen (ots) - Dort wurde zunächst die Haupteingangstür gewaltsam geöffnet, so dass der oder die unbekannten Täter dann Zugang zu dem Lokal hatten.

In diesem suchten sie nach Wertsachen und stahlen letztendlich Getränke und Lebensmittel.



Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem oben genannten Einbruch machen können, beziehungsweise auffällige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet haben.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g





Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell