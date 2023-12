Am Samstag, den 02.12.2023 kam es in der Zeit zwischen 18:35 Uhr und 21:45 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl im Finkenweg in St.

St. Wendel, Finkenweg (ots) - Wendel. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Einfamilienhaus, das der gehobenen Wohnklasse zugeordnet werden kann, und erbeuteten Bargeld in Höhe von ca. 700 EUR.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de



